Surprise, on ne jouera pas au foot chez les jeunes en Province de Namur ce week-end. C’est ce qu’a annoncé le CP ce vendredi après-midi. « Suite aux nombreux appels et conditions climatiques annoncées », précise le comité provincial. Aucun match officiel n’aura donc lieu sauf en équipes premières masculines et féminines.

Seuls des matchs amicaux sur synthétique ou en salle pourront se disputer.