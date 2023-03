Les attaques contre les personnes transgenres «doivent cesser», réclame Biden

« Personne ne devrait avoir besoin de courage pour être soi-même », a écrit le président américain à l’occasion de la Journée internationale de visibilité transgenre, célébrée le 31 mars.

« Les Américains et Américaines transgenres ont le droit de se sentir protégés et soutenus partout, mais aujourd’hui, à travers le pays, des extrémistes trumpistes font adopter des lois haineuses et extrêmes qui visent les enfants transgenres et leurs familles », a-t-il dénoncé.