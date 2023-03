Un berger malinois attaque une jeune fille à Warchin, dans l’entité de Tournai, qui a dû être recousue: le bourgmestre a pris une décision!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Son pantalon est arraché et son postérieur présente des traces de dents et de sang. La victime est emmenée aux urgences. On apprend qu’elle souffre d’une plaie de trois centimètres au niveau de la fesse gauche. Des points de suture sont nécessaires. Sa fesse droite présente plusieurs éraflures.

Rapidement, les forces de l’ordre identifient la propriétaire du berger malinois. À leur arrivée chez la dame, le chien se trouve sur la voie publique : il a profité qu’un des enfants ouvre la porte pour s’enfuir. Sa maîtresse n’est pas étonnée.