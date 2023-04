Une capsule temporelle dans le bulbe du beffroi, que les Binchois du futur ouvriront dans 100 ans!

Une initiative imaginée dans le cadre de la rénovation de l’hôtel de ville et de son beffroi et dans la perspective du 900 e anniversaire de la ville de Binche qui sera célébré l’année prochaine, en 2024.

La capsule temporelle sera scellée et installée dans le bulbe du beffroi. Un coffret qui contiendra donc tous les messages que les habitants voudront communiquer à des êtres humains du futur, qu’ils ne connaîtront jamais. Un exercice qui n’est pas anodin et qui forcera chaque candidat à une certaine introspection.

Ce n’est pas tout : cinq objets populaires, symboliques et ou emblématiques seront également glissés à l’intérieur de cette capsule temporelle. Avis à ceux qui souhaitent laisser une trace de son passage : ils peuvent écrire une lettre et la déposer à l’Office du Tourisme.

Tout un chacun peut également proposer de laisser un objet dans la capsule via www.binche.be. Les 20 objets les plus populaires seront soumis à un vote, et cinq d’entre eux seront placés dans la capsule.

Des initiatives analogues ont déjà été initiées non loin de chez nous. On pense par exemple aux objets et aux messages sélectionnés pour entrer dans la châsse de Sainte Waudru à Mons, ouverte en 1997.