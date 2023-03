La décision est enfin tombée: Genk et le Standard perdent leur point du partage en Challenger Pro League

Le Conseil disciplinaire pour le Football professionnel a rendu sa décision dans l’affaire Jong Genk – SL16 FC – Virton. Pour rappel, Jong Genk et le Standard s’étaient affrontés le 19 février dernier (2-2, score final) dans un match qui, prévu le 21 janvier, avait été reporté en raison des conditions climatiques.

Jong Genk avait appris que le SL 16 FC avait aligné deux joueurs non qualifiés, à savoir Buksa et Traoré, lesquels avaient été transférés dans les dernières heures du mercato hivernal, de sorte qu’ils n’étaient pas encore affiliés à la date du match initialement programmé. Mais le club limbourgeois, qui entendait déposer plainte pour ce motif, s‘était finalement ravisé après avoir constaté qu’il avait lui-même aligné deux joueurs non admis à jouer avec l’équipe U23, Castro et Ouattara, au motif qu’ils avaient joué plus de 45 minutes avec l’équipe première du KRC Genk contre Westerlo le 17 janvier, soit le même week-end que le match U23 initialement programmé trois jour plus tard.