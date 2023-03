Retour à Brussels Airport d’une compagnie cargo sud-américaine

La ligne a été inaugurée le 26 mars et Latam Cargo opère quatre vols par semaine entre Quito (Équateur) et Bruxelles, via un hub à Miami aux États-Unis. Les appareils importeront principalement des fleurs et des produits frais d’Équateur en Europe. Ils repartiront ensuite à Miami via New-York.

Latam Cargo avait été accueilli à Zaventem en 2018 avant d’interrompre ses vols.