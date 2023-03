Tout le monde en achète: attention si vous avez fait vos courses chez Colruyt ou Carrefour, ils sont retirés de la vente par l’Afsca pour présence d’un produit phytopharmaceutique

Le grossiste et importateur de fruits et légumes Special Fruit retire de la vente vendredi, en consultation avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), des avocats du Pérou en raison d’une teneur trop élevée en résidus de matrine, un produit phytopharmaceutique. Les fruits ont été vendus chez Colruyt (marque Boni) et Carrefour (marque Best Choice).

Les avocats de la marque Boni, distribués dans les magasins Colruyt entre le 8 et le 20 mars, portent les numéros de lots PRD0862907, PRD0862908, PRD0862909 et PRD0864507. Les dates de durabilité minimale sont fixées aux 18, 19 et 20 mars 2023.