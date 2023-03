«J’étais devenu le porc qui laisse ses ordures sur le parking»: Accusé de polluer à Lierneux, Yves décide de laver son image

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Être accusé d’un méfait dont on n’est pas responsable ne fait jamais plaisir. Yves Wagener en a fait les frais. Cet ancien coach du club de football local, le FC Lierneux, voit sa réputation entachée par une affaire bien cocasse depuis janvier.

« J’étais sur un parking entre Petit Sart et Lierneux au milieu des cadavres de canettes et j’en ai jeté à la poubelle. C’est à ce moment-là qu’une personne m’a photographié et a diffusé le cliché sur Facebook disant que je polluais l’endroit » explique cet amateur du ballon rond . « Les potins ont pris de l’ampleur, j’étais devenu le porc qui laisse ses ordures sur le parking » déplore-t-il médusé.