Double course-poursuite à Jupille ce vendredi après-midi et deux individus interpellés

Les policiers ont installé un barrage mais la voiture a poursuivi sa route et a foncé sur un policier qui a eu juste le temps de se retirer pour éviter d’être renverséCe vendredi après-midi, une patrouille de la police de Liège a remarqué le comportement suspect d’un conducteur rue de Visé à Jupille. Elle a voulu le contrôler mais il a pris la fuite avec sa voiture puissante. Un peu plus tard, une autre patrouille de police a repéré ce véhicule rue des Trixhes, toujours à Jupille, non loin de la rue de Visé. Les policiers ont installé un barrage mais le véhicule a poursuivi sa route et a foncé sur un policier qui a eu juste le temps de se retirer pour éviter d’être renversé !

Finalement, peu avant 17h, la police a retrouvé le véhicule non loin de là également, rue Large Voie à Jupille. Le véhicule était vide mais un individu au comportement suspect a été interpellé par les policiers un peu plus loin dans cette rue Large Voie. Il s’agissait du passager de la voiture. Quant au conducteur, il a aussi été retrouvé un peu plus loin et interpellé. Le véhicule a été saisi. Le conducteur et le passger ont été privés de liberté et devront répondre de tentative de meurtre sur le policier. Les devoirs d’enquête se poursuivent.