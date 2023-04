«J’ai souvent été trompée, j’ai perdu confiance en les hommes»: Jessica («Mariés au premier regard») nous explique d’où vient sa jalousie

Oui, tout se passe super bien. On est hyper complices depuis le début, on passe de très bonnes vacances.

Ce que je préfère le plus chez lui, c’est son humour. Pour moi, c’était important d’être avec quelqu’un avec qui je peux rigoler. On est très complices.

Avez-vous repéré un défaut chez Alexandre ?

Un défaut, pas vraiment. On est tous les deux jaloux. Pour nous, ce n’est pas un défaut mais plutôt une preuve d’attachement.

Cette jalousie a-t-elle causé des ruptures dans votre passé ?

J’ai été souvent trompée, j’ai perdu confiance en les hommes et en moi-même. Je suis devenue jalouse avec le temps. La jalousie n’a jamais été un problème dans mes relations, mais ça l’a été par après, parce que j’étais davantage méfiante.

Vous avez très vite accordé votre confiance à Alexandre…

On a posé les bases dès le début, en disant ce qu’on aime et ce qu’on n’aime pas. On a eu une bonne communication. En partant sur des bonnes bases, on espère que tout se passera pour le mieux.

Lors du voyage de noces, vous vous confiez à vos proches ?

Oui, je parle beaucoup avec les invités qui étaient au mariage. On débriefe un peu. Ils ont un bon ressenti aussi concernant Alexandre.

Vous appréhendez le retour en Belgique ?

On n’appréhende pas mais on se pose des questions. On est conscient que le contexte est là pour qu’on nage dans le bonheur. On est curieux de voir comment va se passer la suite, tout en étant confiants.

Cette médiatisation a-t-elle eu un impact sur votre quotidien ?

Non, j’ai repris ma vie comme je l’avais avant la diffusion. C’est vrai que les personnes que je rencontre me posent des questions sur la suite de l’émission, mais ça n’a aucun impact négatif.

Vous êtes coiffeuse à Wavre. Est-ce que certains sont venus suite à votre passage à la télévision ?

Oui, plusieurs clientes que j’avais perdues de vue sont revenues. Le fait de passer à la télé a fait un peu de bruit mais que dans le positif.

Est-ce qu’il y a des hommes ou des ex qui essayent de vous contacter depuis votre participation à l’émission ?

Des ex, non, mais des garçons, oui. On s’y attendait avec la diffusion, c’est humain…

Vous suivez les commentaires qui vous concernent sur les réseaux sociaux ?

Pas tous les jours. Par curiosité, ça m’arrive pour voir ce que les gens pensent. La plupart des gens sont positifs, je suis contente. Je voulais voir quelle image je renvoyais.

Êtes-vous prête à avoir des enfants ?

On voulait tous les deux des enfants plus tard, mais c’est un peu tôt pour penser à faire des enfants. L’important est de poser des bases solides, de profiter à deux et de voir si le retour en Belgique se passe bien.