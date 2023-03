Reconstitution du drame de Strépy: «Mes clients attendaient des réponses à leurs questions, non des excuses»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

David Gelay, avocat de Mattia et Marianna Imperiale qui ont perdu leur papa, leur tante et leur oncle a, lui aussi, assisté à la reconstitution. « Je suis resté jusqu’à la fin. Durant les dernières heures, j’assurais le relais entre les personnes qui se trouvaient dans la salle omnisports et ce qui se passait dans la rue des Canadiens », nous a-t-il confié.