Uccle inaugure un nouvel espace public numérique de ses bibliothèques

La Région de Bruxelles-Capitale a décerné le label « EPN reconnu » aux bibliothèques d’Uccle. Ce label est un gage de qualité et de reconnaissance pour les EPN qui remplissent certains critères : nombre d’heures d’ouverture et de formation, accompagnement par un ou plusieurs animateurs qualifiés, équipement adéquat, espace ouvert à tous…

La commune d’Uccle renforce ses moyens de lutte contre la fracture numérique avec la mise en activité de l’Espace Public Numérique (EPN) des bibliothèques au Phare et au Homborch.

« Ce nouvel espace numérique confirme la volonté de la commune d’Uccle de rendre nos bibliothèques encore plus dynamiques et plus attractives. Véritables leviers d’apprentissage, elles noueront aussi un lien avec les autres acteurs culturels publics du territoire communal. », souligne Perrine Ledan (Ecolo), échevine de la Culture d’Uccle.