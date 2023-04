Le retour à Bruges, pour le départ du Tour des Flandres est loin d’être anodin, c’est même plutôt une bonne nouvelle pour l’intérêt de l’épreuve. Lorsque nous partions d’Anvers, le parcours initial était très urbain et ne proposait pas ou peu de parties dégagées favorables à des éventails dès le début de course.

Or, avec le vent potentiel qui pourrait souffler dimanche, le parcours entre Bruges et les Ardennes flamandes se prêtera plus aux bordures. Nous pourrions, je l’espère en tout cas, vivre un début de course plus stressant et usant encore que de coutume. Ce qui m’amène à penser que la course sera encore… plus exigeante et donc, par la force des choses, favorable au trio van der Poel, van Aert et Pogacar, avec un arbitre que j’ajoute au lot en la personne de Tom Pidcock qui dispose lui aussi d’une superbe équipe.