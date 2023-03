Polémique: le gérant d’un complexe communal fait un strip-tease intégral dans l’établissement, quels risques après ce comportement?

C’est une situation un peu délicate que vit une commune de Wallonie picarde. Sur le territoire, un centre sportif dispose d’une buvette. À sa tête, un gérant indépendant en contrat direct avec la commune en question.

Il y a quelques semaines, celui-ci s’est laissé aller. Dans une vidéo, on voit ce gérant, visiblement alcoolisé, réaliser un strip-tease et jouer de l’« air-guitare » complètement nu. Bien mal lui en a pris ! L’autre personne présente l’a filmé, et cette vidéo a finalement fait le tour des réseaux sociaux via messagerie privée. Malheureusement, cet épisode s’est produit dans cette fameuse buvette. Un lieu communal, donc, et public où familles, sportifs et citoyens viennent boire un verre. Résultat, et même s’ils étaient peu nombreux dans les lieux, puisque la scène se serait déroulée en pleine nuit alors que l’établissement était fermé, cela pose évidemment question. Une question morale surtout.

Une clause de moralité ?

La commune doit-elle cesser toute collaboration avec le gérant indépendant ? Y a-t-il des possibilités de recours ? « J’imagine que la commune peut mettre en avant une rupture de la convention de part la rupture du lien de confiance qui est établi. Sur l’aspect commercial, il semble possible de mettre fin au contrat », souligne Lucas Rodriguez, un avocat de la région. Sans connaître les tenants et aboutissants du dossier ou les contrats qui lient cette commune à ce gérant indépendant, il s’agit toutefois d’hypothèses.

Si cette convention mentionne une clause de moralité, là aussi, le gérant pourrait être mis en porte-à-faux. « J’imagine fort mal que cette convention ne reprenne pas un certain devoir de moralité, d’intégrité… Je ne vois pas comment on aurait oublié ce genre de notion », poursuit Lucas Rodriguez.

Lieu public ou privé ?

Autre possibilité : une plainte pourrait être déposée au pénal. L’an dernier, la loi du 21 mars 2022 est venue modifier le code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel. « Ça chamboule toute cette matière qui était devenue complètement désuète sur plein de champs d’application », précise l’avocat.

En ce qui concerne cette affaire, deux préventions pourraient potentiellement être retenues. « L’outrage public aux bonnes mœurs et l’exhibitionnisme. Pour moi, la première prévention ne rencontre pas les éléments constitutifs de cette infraction car il n’y a pas de caractère violent. Je ne vois pas sur quelles bases on pourrait le retenir. Par contre, la seconde consiste à imposer à la vue d’autrui ses propres organes génitaux dénudés ou un acte à caractère sexuel survenu dans un lieu public ou accessible au public” », continue l’avocat. Bien que cette réflexion soit toujours hypothétique, on peut peut-être envisager que les faits reprochés au gérant de la cafétéria relèvent de l’exhibitionnisme.

Reste alors à déterminer s’il s’agit bien d’un lieu public… « Au moment où les faits se passent, sommes-nous dans un lieu public ou réputé fermé ? La question est ouverte ! » Est-ce que la fermeture, à clé, de l’établissement suffit à en faire un lieu privé ? Les rideaux étaient-ils ouverts ou fermés ?

Quelle sera finalement l’issue de ce dossier ? La collaboration entre la commune et le gérant indépendant prendra-t-elle fin ? À l’heure actuelle, personne ne le sait. Le gérant a pris un avocat, la commune cherche aussi un conseil.