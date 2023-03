Hockey: le stade national de Wavre opérationnel en octobre 2024?

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Tous les voyants sont au vert concernant l’un des projets les plus importants et ambitieux du hockey belge de ces dernières années. En décembre dernier, tous les acteurs portant le dossier du stade national à Wavre (Adrien Dolimont, le ministre des Infrastructures sportives, la Province du Brabant wallon, la Ville de Wavre et l’ARBH) avaient annoncé leur volonté de rechercher toutes les solutions concrètes pour boucler le projet avec un surcoût de 2,5 millions et l’estimation initiale du projet qui avoisinait les 6,2 millions d’euros.