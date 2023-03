Un chat abandonné devant les portes du refuge Veeweyde à Anderlecht: «Ce n’est pas la 1re fois que ça arrive»

Sur les images, on aperçoit l’homme déposer l’animal dans sa cage de transport et, ensuite, prendre la fuite. Lorsque le personnel a aperçu cela sur les caméras de surveillance, il a tenté de rattraper le propriétaire mais il était trop tard. L’homme avait déjà pris la fuite dans son véhicule, garé un peu plus loin pour qu’on ne distingue pas sa plaque d’immatriculation.

« Nous aurions apprécié que cette personne se présente et permette à ce chat d’être adopté plus facilement. Ce n’est pas la première fois que ça arrive. Le petit chat va bien. Nous l’avons pucé et vacciné et il se remet petit à petit de ses émotions », explique le refuge sur sa page Facebook.