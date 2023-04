RTL va lancer un «Mariés au premier regard» all stars: les premiers noms ont fuité, et ça promet du lourd!

RTL a bien évidemment flairé le bon filon et s’apprête à lancer une version all stars. Et en exclusivité, Ciné-Télé-Revue est dans la mesure de vous annoncer les premiers noms de cette saison qui risque bien de faire parler d’elle.

Valentino Palumbo

Le membre de l’équipe du « Good Morning » recherche l’amour. Loin d’être muet comme une carpe, le fou de radio a la trentaine et les auditeurs de Radio Contact le savent, c’est un infatigable. Avec lui, impossible de s’ennuyer ! Ne tardez pas à manifester votre intérêt, on nous glisse à l’oreillette que ses prestations musicales dignes des plus grands en ont charmé plus d’un…