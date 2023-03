Deux déraillements de train séparés font plusieurs blessés en Suisse

Le premier train a déraillé vers 16h30 (14H30 GMT), entre Lüscherz et Bienne, et le second environ vingt minutes plus tard aux alentours de Büren zum Hof, a déclaré à l’AFP une porte-parole de la police, Flurina Schenk, précisant que les interventions de secours – police, ambulances et pompiers – étaient toujours en cours en début de soirée.

Dans les deux cas, « il y a plusieurs blessés », a-t-elle dit.