Moins de fumeurs ont appelé la ligne Tabacstop en 2022

Les fumeurs en voie de sevrage font aussi régulièrement appel à la ligne gratuite mise à leur disposition par la Fondation contre le Cancer via d’autres canaux. L’an dernier, 15.248 contacts ont ainsi été dénombrés via Facebook et le site internet a été visité par 248.956 visiteurs uniques. Depuis juin 2022, Tabacstop propose également une aide via un chatbot sur son site internet. Celui-ci porte le nom de ’Helpy’ et a déjà eu 1.558 conversations durant sa courte existence.