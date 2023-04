Plus que deux cellules libres au centre commercial «Parenthèse» à Charleroi: Epplejeck, le spécialiste du cheval,toujours en lice

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La plus grande, qui se déploie sur 700m², voisine avec BNP Paribas. Elle constitue la porte « gauche » du retail park. Ici le locataire pressenti est connu : il s’agit d’Epplejeck, la plus grande chaîne de vente de matériel d’équitation. Créée en 2008 dans un petit village hollandais, l’enseigne compte aujourd’hui une vingtaine de superstores, dont 6 en Belgique. Tous situés en Flandre. Mais elle ouvrira bientôt deux succursales en Wallonie. L’une à Rocourt à proximité du centre commercial Cora, et l’autre à Gosselies, au centre commercial « Parenthèse ».