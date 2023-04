La Région wallonne accorde 300.000 euros pour Médihalte, le projet d’hôpital pour sans-abri à Charleroi

Le Gouvernement wallon a décidé de soutenir financièrement 33 projets locaux de sortie de la pauvreté et de soutien des personnes précarisées. Ces projets, répartis à travers la Wallonie, ont pour objectif de soutenir l’émancipation des personnes précarisées par l’accès à un emploi correctement rémunéré, au logement et au bien-être. Parmi ceux-ci, Médihalte, un projet soutenu par les Médecins du Monde et le Relais social, en étroite concertation avec la Ville de Charleroi, le CPAS, le GHdC et l’ISPPC : on parle ici d’un accueil des SDF, jour et nuit, par du personnel médical et paramédical.

« C’est une très bonne nouvelle, bien sûr », confie d’emblée Philippe Van Cauwenberghe, président du CPAS de Charleroi. Ce projet, porté par Médecins du Monde, s’inscrit dans ce qui est déjà existant à Anvers et à Bruxelles, mais absent en Wallonie.