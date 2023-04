«Me rebeller? Je ne sais pas ce que ça veut dire…»: Johnny frappe sa femme à Dampremy et insulte la police

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le 13 avril 2022, la police de Charleroi est appelée à Dampremy, en soirée : une bagarre venait d’éclater au sein d’un couple, celui formé depuis douze ans par Johnny et Mildrey. « On revenait d’une soirée où on avait… où j’avais bu », reconnaît Johnny devant le tribunal de Charleroi. « On s’est disputé pour une bêtise et oui, j’ai dû pousser ma femme, avec mes deux mains ouvertes », s’explique le prévenu, plutôt penaud.