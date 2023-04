L’Exoquad, un véhicule tout-terrain pour promeneur handicapé, sera disponible à Battice

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Une balade à travers bois, prés et terrains rocailleux ? Cela devrait désormais être possible dans bien des cas pour de nombreuses personnes handicapées. Et c’est ce que compte proposer d’ici mai le magasin chaiseroulante.be, à Battice, grâce à une invention norvégienne, l’Exoquad de la firme Exotek.

Chaiseroulante.be, dont le commerce est installé route de Maastricht depuis un peu moins de deux ans, va proposer à l’essai ce petit véhicule hors du commun les 25 et 26 mai, de 10 à 18h, au domaine Enduro de Bilstain, au Pairon, 65, à Limbourg, en présence du concepteur de l’engin.