Thomas Tuchel se confie sur son licenciement de Chelsea: «C’était un choc, la réunion n’a duré que 3 minutes»

Thomas Tuchel va diriger ce samedi son premier match en tant qu’entraîneur du Bayern Munich. Ce sera à l’occasion du Klassiker contre le Borussia Dortmund. Le coach allemand retrouve ainsi un banc plusieurs mois après son licenciement de Chelsea. En conférence de presse ce vendredi, il est revenu sur les coulisses de son départ, auquel il ne s’attendait pas vraiment. Lire aussi Choc pour le titre entre le Bayern et Dortmund ce samedi: la palme du suspense revient à la Bundesliga « C’était un choc », confie Tuchel. « C’était une réunion très courte, le matin après le match de Ligue des champions, à 8 heures ou quelque chose comme ça. C’était une réunion de trois à cinq minutes, je n’étais pas non plus d’humeur à parler plus longtemps aux décideurs. »

Ce licenciement l’a particulièrement touché car il avait de bonnes relations avec les membres du staff de Chelsea, et qu’il avait le sentiment d’appartenir à « une famille ». « Je dois dire honnêtement que cela a été un choc pour nous tous », poursuit-il. « Nous avions le sentiment d’être au bon endroit, au bon moment, pour réaliser de grandes choses et pour construire, pour rester plus longtemps, c’est aussi simple que cela. »