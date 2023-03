Le patron des pompes funèbres Picron de Péruwelz furieux après le vol d’un cadavre par une entreprise concurrente: «Nous sommes violemment choqués»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Jean-Louis Picron n’en revient toujours pas de la mésaventure qu’il a vécue en février dernier. Un autre service de pompes funèbres de la région est allé chercher une dépouille à sa place, sans en avoir l’autorisation.

« Le 12 février, un décès a eu lieu à la clinique Notre-Dame. La famille de la défunte s’est d’abord renseignée auprès de pompes funèbres concurrentes mais celles-ci lui ont conseillé de se tourner vers des pompes funèbres françaises puisque la famille est originaire de Condé-sur-l’Escaut car la défunte avait un contrat funéraire avec eux. Les pompes funèbres françaises ont balisé les choses avec la famille et lui ont recommandé notre société. La famille nous a alors mandatés et nous avons reçu les documents signés. Nous devions nous occuper de préparer la défunte et les pompes funèbres françaises s’occupaient des funérailles », confirme Jean-Louis Picron.