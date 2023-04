Deux gamins de 10 ans malmenés par des grands de 14 ans dans les toilettes d’une école brainoise: «Ils ont voulu nous faire flamber avec un briquet!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Des faits de harcèlement et de violence à l’école, soyons justes, arrivent même dans les meilleurs établissements. Et il n’est pas toujours évident de repérer parmi des centaines d’élèves certains comportements déviants, bien souvent des reflets actuels de notre société. Ici on parle d’altercations entre des jeunes enfants de sixième primaire et des gamins de 3e secondaire autour de 14 ans. Mais quand une maman apprend que son fiston a été malmené dans les toilettes par deux grands gaillards, on peut comprendre sa colère.