Le collectif Osmose donne des formations pour des soirées plus sûres pour tous: «On parle souvent des agresseurs mais il faut valoriser la Care Team»

Une personne un peu trop insistante, un contact non désiré, une agression verbale et/ou physique, un viol… La soirée peut vite être ruinée. Les problématiques ne sont pas nouvelles mais les victimes les dénoncent désormais haut et fort au point qu’il est difficile de détourner la tête et de passer son chemin. Avec le mouvement #BalanceTonBar suite à des accusations d’agressions sexuelles dans deux bars du cimetière d’Ixelles, des projets voient le jour pour changer les mentalités.

Des formations de deux jours. - D.R.

Cela passe bien souvent par une équipe de terrain chargée d’assurer une soirée en toute sécurité pour tout le monde. À Bruxelles, le Collectif Osmose forme le personnel des lieux festifs à prévenir, bien prendre en charge une victime et agir. « La Care Team est un métier tout nouveau. Il est important de définir les bases, les compétences et le rôle de l’équipe », expliquent Sara Lovisetto et Margaux Notarianni, les fondatrices du collectif. « C’est maintenant qu’il faut mettre les bases car on sent une sensibilisation. »