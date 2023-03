Il tente de tuer son propre fils au couteau à Sprimont: l’ado présentait une plaie en sang de six centimètres de long!

La scène jugée s’est déroulée dans la maison familiale, occupée par le père et l’adolescent. Ce dernier, né en 2006, était rentré des cours vers 18h30, et son papa l’avait interrogé sur la manière dont les choses s’étaient passées à l’école : « il avait souvent des problèmes, il se battait tout le temps », a expliqué le prévenu, qui a comparu détenu. Les deux étaient dans la cuisine, et le ton serait rapidement monté : selon le gamin, son père a commencé à lui envoyer des objets à la figure, et il s’est dirigé vers le garage pour l’éviter. Selon le prévenu, ils se sont « courus derrière », autour de la voiture dans le garage, « puis je me suis énervé et j’ai lancé un cendrier en sa direction », a-t-il reconnu. D’autres objets auraient été envoyés en visant l’ado, mais les choses auraient tourné plus mal encore puisqu’à un moment donné, le quinquagénaire se serait emparé d’un couteau.

Lire aussi Un drame évité de peu dans le crash de Sofian Kiyine au hall omnisports de Flémalle : «À trois minutes près, il y avait 10 personnes à cet endroit» (photos et vidéo) Quand l’adolescent a été accueilli par une voisine, il présentait une plaie à sang coulant, de six centiimètres de long et de trois centimètres de profondeur, au niveau de la main. Le légiste a conclu, sur base des constatations du médecin urgentiste, qu’il s’agissait d’une lésion de défense, vraisemblablement pour se protéger le visage. Cela correspond à la version du gamin : il a expliqué que son père avait frappé avec ce couteau, qu’il avait juste eu le temps de se protéger, et qu’il avait ensuite pris la fuite dans la neige, en pantoufles, jusqu’à chez sa voisine.

Il accuse son fils Le quinquagénaire s’en défend et nie avoir utilisé une arme blanche. Selon lui, la blessure aurait pu être causée par son fils lui-même, dans sa rage, pour l’accuser. Il n’y avait pas, a souligné la défense, de traces de sang sur une des portes, ni même dans la neige. Mais pour le ministère public, il est « inimaginable que ce jeune se soit infligé une telle blessure. » Quatre ans d’emprisonnement ont été requis contre lui.