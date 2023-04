«Grand baromètre»: distancé par le PS en Wallonie, le MR mène de peu à Bruxelles

Avec 25,5 % d’intentions de vote en Wallonie, le PS est proche de son résultat aux élections de 2019, creusant l’écart avec le MR (18,5 %), lui-même talonné par le PTB (17,6 %). Ecolo et les Engagés suivent à 12,8 % et 11,1 %, tandis que DéFI frôle les 5 % (4,9).

À Bruxelles, le MR récolterait 19,8 % des intentions de vote, améliorant son score de 2019 (+2,3). Le PTB le suit de près (19,4 %), tandis que le PS et Ecolo sont quelque peu distancés (16,8 % et 15,7 %). DéFI (10,2 %) et Les Engagés (5,1 %) ferment la marche.