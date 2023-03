Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Je crois sincèrement avoir le soutien total de l’équipe, et que j’ai donc les mêmes chances que Max de gagner le championnat… » Deux semaines après avoir devancé son encombrant équipier Max Verstappen au Grand Prix d’Arabie saoudite, et à peine arrivé à Melbourne où se déroulera la troisième épreuve de la saison dimanche (départ à 7 heures du matin), Sergio Pérez a affiché une belle confiance et clamé sa conviction d’être désormais en mesure de devenir le premier champion du monde mexicain de l’histoire de la Formule 1, rien que ça !

« J’ai vraiment le sentiment d’avoir ma place dans l’équipe et d’y être respecté », a-t-il ajouté, avant de se remémorer ses deux premières saisons passées au côté de celui qui allait devenir par deux fois champion du monde. « Les choses étaient évidemment très différentes à ce moment-là : l’équipe faisait en fait rouler deux voitures car le règlement l’y obligeait. Ni plus ni moins. Aujourd’hui, je me sens soutenu, et d’autant plus à l’aise que la RB19 convient beaucoup plus à mon pilotage que la RB18. L’an dernier, j’avais passé beaucoup de temps à corriger avec mes ingénieurs les petites choses qui ne me convenaient pas, tandis que cette année, Max et moi demandons quasiment la même chose, ce qui prouve que la voiture nous convient à tous les deux. Ce package très solide nous a en plus permis de dominer ce début de saison. »