Nivelles aura un nouvel hôpital en 2030: Helora s’installe au lieu-dit «Bois de l’hôpital»

En termes de financement, la standardisation d’un maximum de fonctions (chambres, salles d’opérations, locaux techniques et de soins…) et le recours à une préfabrication massive diminuent fortement les coûts unitaires. Dans ce schéma, chaque hôpital va contribuer à la réduction de l’enveloppe globale.

Grâce à l’impulsion donnée par la Wallonie, les hôpitaux ont l’ambition de revoir leurs infrastructures afin de continuer à fournir les soins les plus performants. Par exemple, la récente pandémie a également fait apparaître des exigences nouvelles en termes de séparation des flux, de gestion de l’air, d’isolement…

Une nouvelle entité

Prochainement, les hôpitaux du Groupe Jolimont et du CHU Ambroise Paré vont fusionner pour former l’entité Helora. Elle sera présente dans quatre « bassins de vie » : la région du Centre, la région de Mons-Borinage, la Thudinie, et également le Brabant wallon Ouest.