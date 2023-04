Gilles, de Mons, achète des places de concert mais tombe sur Aurélien B., un escroc en série déjà condamné: «Il sait vraiment baratiner, je n’avais rien vu!»

C’est en voulant faire un cadeau à sa fille que Gilles, de Flénu, est tombé dans le piège d’un arnaqueur. Comme lui, ce sont en réalité des dizaines de personnes qui ont été lésées par le même homme, qui a déjà été condamné pour les mêmes faits ! Il revendait notamment de fausses places pour le festival Tomorrowland… Gilles a repéré une annonce sur Marketplace, plateforme de vente de Facebook. Un certain Dom Delval proposait des places pour le concert de Stromae. « Je vois l’annonce, je me dis que ça fera plaisir à ma fille. Il me l’a très bien vendu, m’a donné son adresse et m’a envoyé des photos. Il m’a expliqué qu’il habitait Mons mais qu’il avait déménagé à Jumet pour le travail et qu’il ne savait pas se rendre au concert. Moi je l’ai cru. »

Gilles voulait acheter des places de concert pour sa fille. - D.R.

« Il sait vraiment vous baratiner. Je n’avais rien vu », avoue Gilles. « Il m’avait mis la pression pour que je fasse le virement avant 15h. Il m’a dit qu’il les envoyait à 18h mais je n’ai rien reçu. À 23h, il m’a dit que c’était fait, mais je ne les avais pas et après, silence radio. »

Lire aussi arnaques-aux-places-pour-tomorrowland-trois-hommes-devant-la-justice Un faux nom Quand Gilles a compris qu’il ne recevrait jamais les places, il s’est mis à faire quelques recherches. Il l’apprendra par après grâce à une autre victime, mais ce Dom Delval est en fait Aurélien B. « Je me suis rendu compte, en tapant son nom sur Google, qu’il avait un passé extraordinaire. » Des échanges avec Aurélien B. - D.R. Et pour cause, Aurélien B. est bien connu de la justice. Il a déjà arnaqué de nombreuses personnes. En janvier 2021, il a même été condamné à 4 ans de prison avec sursis probatoire. C’était la conclusion d’un important procès. Plus de 130 personnes escroquées étaient citées. Toutes pensaient recevoir des billets de festival, des places de concert, mais n’en ont jamais vu la couleur… Parfois, il s’agissait même de location de vacances. Ses premiers méfaits relayés dans nos pages datent de 2018. Avec deux complices, il avait arnaqué 76 personnes en leur faisant miroiter des places pour le festival Tomorrowland. Lire aussi L’escroc dourois Aurélien B. est de retour, il a fait une nouvelle victime D’autres victimes Cette condamnation ne l’a donc pas arrêté. En août 2022, une famille en avait notamment fait les frais. « Je suis allé sur son profil Facebook, il publie sur plein de groupes Facebook, partout en Wallonie. Je suis encore retombé sur une nouvelle annonce. Ça veut dire qu’il est encore occupé et des gens se font avoir. » Gilles a perdu 110 €. Julie, une autre victime, a quant à elle perdu 150 € en voulant acheter des places pour le concert de Soprano. Aurélien B. a déjà été condamné. - D.R.