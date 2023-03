Pas de garçons acceptés dans l’école d’esthétique Tagnon à Mons? L’école épinglée dans l’émission «On n’est pas des pigeons»

« Dès que j’ai téléphoné, on m’a directement dit après 10 secondes que non, on n’acceptait pas les garçons dans l’école », témoigne Tristan, un jeune homme qui a contacté les écoles Tagnon pour s’inscrire à celle de Mons.

L’émission « On n’est pas des pigeons » de la RTBF s’est penchée sur l’histoire de Tristan et s’est rendue à l’école située sur le boulevard Sainctelette à Mons afin d’interroger le directeur concernant cette discrimination de genre.