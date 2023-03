La secrétaire d’État française Marlène Schiappa bientôt en Une de Playboy!

La secrétaire d’État chargée de l’Économie sociale et solidaire et de la Vie associative a été photographiée « habillée », avec une « robe longue blanche », pour le numéro du magazine de charme à paraître jeudi 6 avril, a-t-on précisé de même source.

Pour l’éditeur de la publication, Marlène Schiappa est la femme politique « la plus +Playboy compatible+ parce qu’elle est attachée au droit des femmes et qu’elle a bien compris que Playboy n’est plus une publication de vieux machos mais pouvait au contraire être un instrument de la cause féministe », a déclaré à l’AFP Jean-Christophe Fromentin.