Nos coups de cœur du week-end dans la région verviétoise

Le plus grand rassemblement de voitures sportives en Belgique pose ses essieux ce week-end pour la cinquième fois à Spa-Francorchamps. L’occasion pour les petits et les grands de voir des bolides exceptionnels en action sur le plus beau circuit du monde samedi et dimanche.

L’entrée coûte 15 € par personne et par jour, mais elle est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. Un parking pour les visiteurs est également mis gratuitement à disposition. L’événement se déroule au n°55 de la route du Circuit à Stavelot. Plus d’infos sur la page Facebook de l’événement.

2 Le Printemps du vin, à Stavelot

Au sud-ouest du circuit de Francorchamps, Stavelot s’apprête à accueillir son 17ème printemps du vin dans les caves de l’abbaye. Venez déguster des vins de tous horizons entre 11h00 et 20h00 ce samedi et entre 11h00 et 18h00 dimanche.

Venez assister à cette 17ème édition de Printemps du vin. - Richard Villers

L’entrée coûte 5 €. Il faut également compter 4 € pour la caution du verre. L’événement prendra place au 1, Cour de l’Abbaye à Stavelot. Pour plus d’informations, consultez le site web de l’événement.

3 Les Brassinades, à Jalhay

Venez assister à la seconde édition des Brassinades, à Jalhay. Ce salon des brasseurs amateurs permettra aux curieux de rencontrer les artisans du houblon samedi de 11h00 à 22h00 et dimanche de 11h00 à 20h00.

Les Brassinades reviennent pour une deuxième édition. - D.R.

Deux conférences sont organisées chaque jour dès 15h, suivies d’une séance de questions-réponses. L’événement se déroule à la salle La Petite Enfance, Surister 125 à Jalhay. Plus d’informations sur le site web de l’office du tourisme.

4 C’est reparti pour les Apéros Verviétois

Foodtruck, Bar à Thème et DJ sont au programme des Apéros Verviétois. Cet événement immanquable revient cette année pour vous permettre de partager un agréable moment printanier avec d’autres apéroteurs.

L’entrée est gratuite et un système de parking est mis en place. Pour assister à l’événement, rendez-vous au Drève de Maison Bois, à Verviers. Pour plus d’informations, consultez la page Facebook de l’événement.

5 Ouverture du bois de Loë, à Aubel

Dernière destination et non des moindres, cette fois du côté d’Aubel. Le vignoble de 4 hectares de Ben Stassen ouvre ses portes sur réservation les samedis et dimanches entre 10h00 et 18h00 pour le plus grand plaisir de vos palais.

Le domaine ouvre ses portes sur réservation. - BDL

Pour rappel, le vignoble est situé au Bois de Loë 57, à Aubel. Les visites sont uniquement sur réservation par e-mail, à l’adresse info@boisdeloe.be, ou par téléphone au 0478/54.83.13. Plus d’informations sur le site web du vignoble.