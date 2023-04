Ça va se savoir: l’aviateur et l’actrice porno

La caricature

L’aviateur de Flémalle

Vous l’avez probablement déjà vu mais le Verviétois d’origine, Sofian Kiyine a eu la bonne idée de prendre le rond-point du côté de Flémalle à quelque chose comme 200 à l’heure. Un décollage spectaculaire qui lui a valu un atterrissage tout aussi impressionnant dans le hall sportif. Évidemment, une telle aventure ne pouvait qu’avoir des conséquences sur le web. On assiste depuis ce jeudi, tard dans le soir à une guerre sur le Wikipedia du bonhomme. On y a vu deux modifications qui ont très vite été annulées. La première mentionnait que le footballeur, était également aviateur à ses heures perdues. Dans la seconde, il était écrit que Sofian est la première personne à avoir mixé ses deux passions qui sont le football et Rocket League (un jeu vidéo où on joue foot avec des voitures). Preuve de l’intérêt soudain pour le bougre, la page a été éditée une cinquantaine de fois en 24 heures alors qu’elle n’avait été modifiée que 4 fois depuis le mois de septembre 2022.

L’actrice porno de Dison

C’est bien de savoir se servir de ces réseaux sociaux. C’est aussi bien de comprendre l’anglais. Récemment, nous vous parlions de l’application Tik tok et de comment elle était utilisée par les élus de l’arrondissement. Si certains font passer des messages politiques d’autres l’utilisent juste pour s’amuser. Une échevine, dont on taira le nom par égard pour elle, disons juste qu’elle vient d’une grosse commune, y danse souvent avec ses enfants dans d’ordinaires vidéos super mignonnes. La dernière en date l’était un peu moins. On la voit danser avec sa fille sur une chanson qui dit « I party like a rock star (je fais la fête comme une star du rock), look like a movie star (ressemble à une star de ciné), play like an all star (joue comme une star du sport), fuck like a porn star (qu’on ne vous fera pas l’injure de traduire si ce n’est que dans le monde du spectacle, elle aurait plus de chance de rencontrer Marc Dorcel que Steven Spielberg) » Une vidéo pour le moins gênante. D’ailleurs quelque chose nous dit que l’échevine était relativement consciente du texte puisqu’elle mime toutes les phrases sauf la dernière.