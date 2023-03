L’énorme tacle du président de Naples contre l’UEFA: «Nous sommes tous esclaves d’un ministère du football»

Naples affronte l’AC Milan ce dimanche lors de la 28e journée de Serie A. Et ce ne sera pas la dernière fois que les deux clubs se rencontreront dans ce mois d’avril puisqu’ils sont adversaires en quarts de la Ligue des champions (aller le 12 avril à Milan, retour le 18 à Naples). Une situation qui agace énormément le président du club napolitain Aurelio De Laurentiis.

De Laurentiis ne s’arrête pas là dans sa charge contre l’instance européenne dirigée par Aleksander Ceferin. « Si l’on joue une compétition européenne, on veut se mesurer aux meilleures équipes européennes », confie-t-il. « L’AC Milan aurait voulu jouer contre une autre équipe européenne, Naples aurait voulu jouer contre une autre équipe européenne. Malheureusement, tant que nous ne changerons pas l’UEFA, nous serons tous esclaves d’un ministère du football et non d’une association de véritables sociétés de football. »