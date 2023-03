Ott Tänak-Maxime Richard: la rencontre improbable entre le rallyman estonien et le kayakiste dinantais avant le Rallye des Ardennes

Souriant, bien plus détendu qu’en WRC, le meilleur ennemi de Neuville s’est gentiment prêté au jeu des questions et des réponses au terme des reconnaissances. «Franchement, je suis ravi de participer à cette épreuve », affirmait-il. «Moi qui viens d’un pays forestier, c’est agréable de constater qu’il y a pas mal de portions dans les bois. Comme vous le savez, j’ai remporté le rallye d’Ypres l’an passé (Ndlr: ce fut sa dernière victoire avec l’équipe Hyundai dont il claqua la porte en fin de saison pour retourner chez Ford). Il n’y a pas l’ombre d’un doute: le tracé des spéciales ardennaises n’a rien de comparable avec les étapes dans le Westhoek. Ce qui me frappe, ce sont les multiples changements d’adhérence, souvent liés à l’usure de l’asphalte. Et comme on nous a promis une météo pourrie ce samedi, je suis prêt à croire que la plupart des virages seront couverts de boue. Qu’importe ! Je ne suis pas là pour prendre des risques. D’ailleurs, ma voiture n’interviendra pas dans le classement. Le but de cette escapade, c’est d’accumuler les kilomètres sur le macadam puisqu’il s’agira du même revêtement en Estonie dans trois semaines. L’important, c’est que je puisse effectuer une multitude de réglages, de sentir comment la Puma réagit selon telle ou telle modification du set-up. Pas question de prendre des risques inutiles. Par contre, je pense qu’on va se régaler. On trouve un peu de tout sur ce tracé: des routes assez larges qui favorisent le pilotage tout en trajectoire comme dans la Molignée ou à Leignon, des portions très techniques. Un vrai régal.»