Le conseil d’administration du FMI valide le plan d’aide de 15,6 milliardsde dollarspour l’Ukraine

Le plan, d’une durée de quatre ans, doit permettre de « soutenir la reprise économique graduelle tout en créant les conditions d’une croissance de long terme dans un contexte de reconstruction après le conflit et sur le chemin de l’adhésion à l’Union européenne » (UE), a rappelé le FMI dans un communiqué.

Les 80 milliards restants seront apportés par « des donneurs bilatéraux et multilatéraux, pour 20 milliards de dollars sous forme de dons, les 60 milliards de dollars restant prenant la forme de prêt concessionnel », a précisé un responsable du FMI.

Le nouveau plan doit permettre dans un premier temps d’aider le gouvernement ukrainien à garantir un « budget solide pour 2023 » en permettant de renforcer les ressources fiscales de l’État, tout en aidant à limiter l’inflation.

La seconde étape visera à réaliser les réformes structurelles nécessaires « afin de garantir la stabilité macro-économique et soutenir la reprise et la reconstruction après-guerre ».

L’Ukraine a bénéficié d’un soutien important depuis le début du conflit, le 24 février 2022, tant de la Banque mondiale, qui lui a d’ores et déjà accordé plus de 20 milliards de dollars, sous forme de prêts ou de dons, que des États-Unis, qui lui ont apporté plus de 110 milliards de dollars en intégrant le soutien militaire.

Une part importante de ces fonds a permis de maintenir les services publics à flot et de payer les salaires des fonctionnaires, ainsi que d’assurer la prise en charge des déplacés internes.