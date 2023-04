Minimalist, l’homme de l’ombre qui met en lumière les rappeurs de Bruxelles et d’ailleurs: «J’ai commencé en mentant à tout le monde»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce vendredi, l’un des cadors du rap francophone, James Deano, a publié un nouveau clip sur sa chaîne YouTube. Après plus d’un an d’absence, il revient avec un morceau intitulé « Belle comme la guerre » et un nouvel EP baptisé Existentiel.

Comme indiqué au début du clip, ce retour en force du rappeur, mis en images à travers ce clip, on le doit à un certain Minimalist. Si ce nom ne vous dit rien, c’est une pépite de la capitale belge que l’on a décidé, aujourd’hui, en collaboration avec KIF Radio, de mettre en lumière. Tellement ce jeune Bruxellois dispose de casquettes qu’il en devient difficile de le présenter : producteur, réalisateur, éditeur, ingénieur du son, etc. Bref, tout ce qui touche au monde de la musique.

