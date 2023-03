Inauguration des aménagements de la ligne 126 du RAVeL à Marchin, Modave et Clavier

Ce vendredi, les autorités communales de Modave, Clavier et Marchin, la Maison du Tourisme Terres-de-Meuse et du syndicat d’initiative « entre eaux et châteaux » ont inauguré les aménagements du RAVeL de la ligne 126 en présence de Valérie De Bue, Ministre du Tourisme et de Christophe Collignon, Ministre des Pouvoirs locaux.

