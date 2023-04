La semaine de Benjamin Maréchal: j’ai visité sept copains de la RTBF, Sudinfo et RTL sur le canap’ de Friends

Pour tout vous dire, une partie de la bande a débriefé l’expo dans un resto du coin jusqu’à pas d’heure. L’expo a donc fait son job, replonger les fans dans la série et souder encore un peu plus les copains qui étaient là pour rigoler. On n’est pas repassé par la boutique mais mon petit doigt me dit que les mugs ne devaient pas être au tarif d’ami.

Le clou du spectacle, c’est évidemment le Central Perk. En voyant le synthé et la guitare de Phoebe posés sur la scène du café, Cécile se lance dans un « tu pues le chat » mémorable. Intimidé par tant de talent, je me lance à la recherche d’amis pour une photo canap’. De gauche à droite : Xavier Guillite (Viva for Life), Cécile-Phoebe, moi, Cyril (Vivacité), Amélie (Sudinfo), Michaël Miraglia (RTL) et Ophélie Fontana (RTBF). Le tout supervisé par Serguei Renier, notre réalisateur Sudinfo.

Les quelques panneaux explicatifs par-ci par-là sont sans intérêt, le must de l’expo ce sont les décors reconstitués. Ce ne sont pas les originaux mais cela fonctionne. Au détour d’un virage, nous voici dans l’appartement de Joey et Chandler. Clic clic, photo dans les fauteuils. Quelques mètres plus loin, l’appartement des filles est encore plus impressionnant. « Fais une photo de moi à la fenêtre comme Rachel quand elle s’est disputée avec Ross », me crie Cécile.

Si vous n’êtes pas fan de la série, les 26,50 euros de l’entrée seront difficiles à avaler. Pour les fans, par contre, c’est le paradis. À peine entré, un premier spot photo. Vous voilà plongé dans le générique de la série, fontaine et canap’. L’ensemble me laisse de marbre mais Cécile qui m’accompagne adore. Son cri de plaisir n’est rien à côté de celui qu’elle va pousser dans quelques minutes.

Eh cow-boy, tu te souviens que j’ai démarré avec toi?

Si on leur avait dit qu’ils allaient se retrouver 23 ans plus tard. - BMA

Ce samedi matin, je refais de la radio sur Bel-RTL avec Frédéric Bastien. C’est dingue ! Il y a 23 ans, c’est avec lui que j’avais démarré… sur Bel. L’histoire est un éternel recommencement on dirait.

Frédéric Bastien, c’est le visage de Bel-RTL week-end. Damned, je suis à peine de retour qu’il m’annonce avoir atteint l’âge légal de la retraite. Je suis pourtant persuadé qu’on a le même âge lui et moi. Qui aurait cru que je me sentirais si proche un jour du fort en gueule qui m’intimidait tant à 21 ans.

C’était il y a longtemps, je présentais les journaux du week-end à Bel-RTL, à ses côtés. Il avait déjà sa passion des chevaux et de l’Amérique. Mes collègues s’appelaient Hakima Darmouch et Frédéric Cauderlier, deux extravertis qui collaient plus à sa personnalité que moi. Je le pensais du moins. A l’époque, je ne crois même pas lui avoir dit ma passion pour les States.

Ces deux ans et demi de travail comptent énormément pour moi. Je suis de la génération qui rêvait des trois lettres rouges R T L et mes parents écoutaient RTL France. Je dis souvent que j’ai appris le rythme de la radio avec RTL.

Hier matin, Fred et moi ne devions nous croiser que quelques minutes pour régler les détails de notre collaboration du samedi. Coincé dans un petit studio surchauffé entre la rédac et le Studio de Bel, je crois que nous avons parlé plus de deux heures. De ses futurs podcasts sur les chevaux à l’évolution de la radio, nous avons tout balayé. Une conversation d’anciens combattants ? Non, juste des passionnés. Mon petit doigt me dit que sa retraite n’est pas pour demain.

En quittant RTL House, une femme me salue. C’est Cécile, la compagne de Frédéric Bastien. Cécile… le même prénom que ma femme. Décidément.