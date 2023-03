Pogacar, van der Poel, van Aert: pour les séparer, il faudra attendre dimanche...

Tadej Pogacar : le plus fort dans les monts

Sa forme

Il l’a montré vendredi dernier sur l’E3, particulièrement dans le Vieux Quaremont, le double vainqueur du Tour de France est certainement le plus fort dans le dur des monts. «C’est un vrai grimpeur, qui a cette capacité de répéter les accélérations parce qu’il est plus léger que nous», confesse Wout van Aert. «Autant au niveau des parties planes et de la position, il a peut-être du mal mais, pour être honnête, je ne lui vois aucune faiblesse.» Le Slovène ne dit d’ailleurs pas autre chose. Sa tactique est simple, «il faut les fatiguer», sourit-il, conscient qu’en vitesse pure en cas d’arrivée groupée, il est de prime abord battu. «Mais il ne faut pas oublier non plus que le Ronde est plus long, plus usant, que l’E3. Deux heures en plus sur le vélo. C’est un avantage pour moi.»

Son équipe