Jean-Marc Nollet, coprésident d’Écolo veut «une réforme fiscale ambitieuse, c’est la mission nº1 de nos ministres»

Le gouvernement a donc bouclé son contrôle budgétaire. Cet accord vous convient-il ?

Nous souhaitons toujours aller plus loin et plus vite. Il y a donc une part de frustration de ne pouvoir protéger davantage les gens et de ne pouvoir accélérer la transition énergétique. Cela dit, on peut s’estimer heureux : les pensions les plus basses, notre priorité, ont augmenté de près de 40 % sur la législature. Quel autre gouvernement a fait cela ? On continuera à relever les pensions et allocations les plus basses, Écolo s’y engage. Il y a d’autres enjeux comme l’individualisation des droits : combien de femmes ne souffrent pas de cette absence ? Parce que leurs droits sont comptabilisés avec ceux de leur partenaire et sont donc réduits. Je me battrai pour que ça se retrouve dans la prochaine déclaration de politique gouvernementale (…) Il s’agit d’un budget sérieux qui va chercher des moyens dans les multinationales : 634 millions, ce n’est pas rien. La Belgique est ici à la pointe par rapport aux autres pays européens ; un accord qui va loin aussi en matière de transition : la trajectoire budgétaire de la SNCB pour dix ans, aucun gouvernement ne l’avait déterminée avant Gilkinet : on pourra de plus en plus se reposer sur les transports en commun…