La ministre de la Défense lance sa marque de sneakers

Cette attaque de Theo Francken ne reste donc pas sans suite, car la ministre, qui a toujours aimé la mode, a décidé de se lancer dans la création : « Il n’y a pas un jour sans qu’on me parle de mes baskets », rigole-t-elle. « J’ai reçu énormément de marques de sympathie, c’est devenu viral ! Tous ces partages m’ont donné des idées, c’est pourquoi j’ai décidé de lancer ma propre marque de sneakers. Une basket à porter en toutes circonstances, n’en déplaise à certains, mixte, made in Belgium et personnalisable. On peut choisir les couleurs, la matière… »