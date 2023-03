Donald Trump inculpé: Stormy Daniels se dit «fière» et «espère» être appelée à témoigner contre l’ancien président américain

« C’est énorme et sensationnel et je suis fière », a affirmé l’actrice de 44 ans, de son vrai nom Stephanie Clifford, qui a touché 130.000 dollars juste avant l’élection présidentielle de 2016 pour rester muette sur sa rencontre passée avec Donald Trump.

L’actrice, qui a parlé au journal britannique depuis un endroit non précisé aux États-Unis, affirme avoir peur « pour la première fois de (sa) vie ». « Je n’ai pas peur de lui ou du gouvernement, mais il suffit d’un partisan fou qui pense qu’il doit faire le travail de Dieu ou protéger la démocratie », ajoute-t-elle.

Elle affirme cependant qu’elle « espère » avoir à témoigner devant un tribunal contre l’ex-président républicain de 76 ans, même si elle n’a pas encore été officiellement convoquée.

« Je n’ai rien à cacher et je me réjouis de dire à tout le monde ce que je sais », insiste-t-elle. « Je l’ai vu nu, il est impossible qu’il puisse être plus effrayant habillé », a-t-elle ajouté.