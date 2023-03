Grave accident de Pierre Palmade: voici les deux seuls proches qui rendent encore visite à l’humoriste à l’hôpital

Pierre Palmade est plus seul que jamais depuis le terrible accident qu’il a provoqué en France.

Les deux seules personnes qui ont rendu visite à Pierre Palmade ces dernières semaines sont sa sœur Hélène et son avocate, Maître Céline Lasek. Muriel Robin, très complice et meilleure amie de l’humoriste ces dernières années, ne se rend pas à son chevet, après s’être mise en retrait au sujet de son ancien comparse.

Pierre Palmade ne peut donc compter que sur sa sœur… et son avocate. Pas de trace non plus de Michèle Laroque, auparavant très amie avec le comédien également.