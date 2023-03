Roumanie: l’influenceur Andrew Tate assigné à résidence après trois mois de détention

Andrew Tate, 36 ans, et Tristan, 34 ans, sont soupçonnés d’avoir dupé « plusieurs victimes dont des mineures » à des fins « d’exploitation sexuelle » notamment pour la production de films pornographiques, selon le parquet chargé de la lutte contre le crime organisé (DIICOT).

« La proposition du parquet de prolonger » leur incarcération « est rejetée » et « cette mesure préventive est remplacée » par une « assignation à résidence » avec effet immédiat, a ordonné vendredi la cour d’appel de Bucarest.

Des curieux et fans de cet influenceur masculiniste parmi les plus célèbres au monde s’étaient pressés devant le bâtiment et l’ont accueilli aux cris de « Top G » (pour gangster), son surnom.