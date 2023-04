Pep Guardiola avant le choc entre Manchester City et Liverpool: «J’aimerais voir Kevin De Bruyne au même niveau qu’avec les Diables rouges»

Manchester City et Liverpool s’affrontent ce samedi, dans le choc du week-end en Premier League (13h30). Pour rester dans le sillage d’Arsenal dans la course au titre, les Skyblues devront impérativement s’imposer face aux Reds. Et pour cela, Pep Guardiola espère pouvoir compter sur un excellent Kevin De Bruyne, auteur d’une très bonne prestation lors de la victoire des Diables rouges en Allemagne.

Un discours très élogieux et bien loin des critiques que Guardiola avait tenues il y a quelques semaines à l’égard de De Bruyne, à qui il avait demandé de jouer plus simplement. « Son état d’esprit est vraiment bon », a ajouté l’entraîneur de Manchester City. « Et quand il est à son niveau, Kevin est un joueur extraordinaire. Au cours d’une saison, chaque joueur connaît des hauts et des bas, c’est normal. Parfois, il faut laisser un joueur se reposer ».