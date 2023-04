La grande Fête du Foot carolo fait enfin son retour : rendez-vous le mercredi 17 mai en soirée (veille de l’Ascension) à Trazegnies

Le Covid étant passé par là, l’organisation prévue à Trazegnies en fin de saison 2019/20 avait dû être annulée. En 2021, nous étions toujours sous restrictions sanitaires et, en 2022, on avait renoué avec la tradition, mais a minima, en profitant des finales de Coupe du Hainaut ayant eu lieu à Anderlues pour remettre nos prix de fin de saison.

Dans les quelques années ayant précédé 2020, notre Fête du Foot rassemblait à chaque fois des centaines de personnes dans la joie et l’allégresse pour célébrer la fin de saison entre footballeurs régionaux et journalistes.

Plus rien ne s’opposant désormais à une vraie Fête du Foot avec des matches, des récompenses, de la bière et des frites, le club occupant les installations de Trazegnies a repris la main. Certes, depuis lors, il y a eu un schisme envoyant Trazegnies Sports hors de l’entité courcelloise. Mais le comité des jeunes est resté pour devenir la Jeunesse Trazegnies avec notamment une équipe en P4.

On garde les mêmes bases

Jacques Lemaire, Freddy Sunier et tous les autres mobilisent donc d’ores et déjà une armée de bénévoles autour d’eux afin de faire de l’édition 2023 de la Fête du Foot une nouvelle belle et grande réussite.